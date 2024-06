Blacklistage du CGRI par le Canada : Téhéran condamne fermement

Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fermement condamné ce jeudi 20 juin la décision politisée, non conventionnelle et idiote du gouvernement canadien en plaçant le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) qui fait partie des forces armées iraniennes, sur sa liste intéressée des groupes terroristes.

Kanaani a qualifié cette décision inconsidérée du gouvernement canadien de décision « hostile » et « contraire aux normes et principes du droit international », dont et notamment l'égalité souveraine des Etats et la non-ingérence dans les affaires intérieures des gouvernements, et d’« exemple d'attaque contre la souveraineté nationale d’Iran ».

« Cette position irresponsable et provocatrice s'inscrit dans la mauvaise voie que le gouvernement canadien a empruntée depuis plus d'une décennie contre l’Iran sous l'influence de bellicistes et de véritables violateurs des droits de l'homme et des principaux fondateurs du terrorisme », a ajouté le diplomate.

Le porte-parole de l’appareil diplomatique a poursuivi : « Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique est une institution souveraine issue de la nation iranienne et possède une identité officielle et juridique issue de la Constitution de la République islamique d'Iran qui, avec d'autres éléments des forces armées, est chargé de défendre et de préserver la sécurité nationale et les frontières de la patrie, ainsi que d'aider à la sécurité et à la stabilité durable dans la région en luttant contre le sinistre fléau du terrorisme. »

Kanaani a souligné : « L’action dégoûtante du gouvernement canadien contre le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique n'a aucun effet sur la montée en puissance légitime et dissuasive ni sur l'augmentation du niveau et de la portée de l'autorité de cette fière force issue de la nation iranienne », a-t-il fait remarquer.

« La République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre de manière proportionnée et réciproque à cette action contraire au droit international et contre la nation et le gouvernement iraniens », a promis le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le secrétaire du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme avait plutôt fermement condamné la décision « hostile » du Canada de désigner le Corps des Gardiens de la Révolution islamique de l’Iran comme « organisation terroriste ».

« Nous condamnons avec véhémence la mesure hostile du Canada », a écrit mercredi 19 juin, Kazem Gharibabadi dans un message sur X (ex-Twitter), affirmant que cette décision « s'oppose aux principes du droit international ».

« C'est une ironie amère qu’un pays, qui est lui-même l'un des principaux violateurs des droits de l'homme et partisan du terrorisme, ait placé le nom du CCGRI, chargé de veiller à la sécurité nationale et de lutter contre le terrorisme, dans la région, dans [sa] liste terroriste autoproclamée », a-t-il ajouté.