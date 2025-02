Pezeshkian : le changement des frontières régionales n’est en aucun cas acceptable

Lors d'une rencontre, lundi, avec Hikmet Hajiyev, conseiller du président de la République d’Azerbaïdjan pour les affaires étrangères, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que les relations entre l’Iran et la République d’Azerbaïdjan reposent non seulement sur des liens de voisinage, mais aussi sur des relations fraternelles et des affinités culturelles. Il a souligné que la République islamique d’Iran s'intéresse au renforcement des relations avec la République d'Azerbaïdjan sur les plans économique, politique, culturel, défensive et sécuritaire.

« Nous insistons également sur la nécessité de lever rapidement les obstacles dans les secteurs du commerce et des transports, et nous saluons l’échange et le partage d’expériences entre nos deux pays », a-t-il indiqué.

Pezeshkian a déclaré que la République islamique d’Iran cherche à développer la coopération et la synergie entre tous les pays musulmans afin de renforcer l'autorité du monde musulman.

« En plus de promouvoir l’unité et la cohésion au niveau national, nous souhaitons renforcer nos relations avec les pays voisins et les nations musulmanes, car nous sommes convaincus que toute forme de divergence ou de zizanie entre les musulmans ouvre la voie aux ingérences des ennemis et à la propagation des divisions », a-t-il réitéré.

Dans une autre partie de ses propos, le président iranien a évoqué son voyage en République d’Azerbaïdjan lorsqu’il était ministre de la Santé.

« Lors de ma visite en République d'Azerbaïdjan, j’ai eu le sentiment d’être chez moi. J’espère avoir l’occasion de me rendre à nouveau dans votre pays à un moment opportun », a-t-il souhaité.

Pezeshkian a également exprimé l’espoir d’accueillir bientôt à Téhéran son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

De son côté, Hikmet Hajiyev, conseiller du président azerbaïdjanais, s’est réjoui d'avoir rencontré Pezeshkian. Il a transmis les salutations chaleureuses d’Ilham Aliyev au président iranien et a félicité la République islamique d’Iran à l’occasion du 46ᵉ anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.

« La République islamique d’Iran, en tant que pays ami et frère de l’Azerbaïdjan, occupe une place particulière pour Bakou. Nous souhaitons élever le niveau de nos relations bilatérales et, heureusement, les conditions actuelles sont favorables à cette fin », s'est-il félicité. Et de conclure :

« Je peux affirmer avec certitude que, parmi les pays voisins de la République islamique d’Iran, la République d’Azerbaïdjan est l’un des plus déterminés à développer la coopération et les relations avec l’Iran. »