À la tête d'une délégation, Ali Bagheri Kani est arrivé à New York lundi et a été accueilli par l’ambassadeur et le représentant permanent de l’Iran aux Nations Unies, Alir Saïd Iravani.

Les réunions seront présidées par le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, sous la présidence tournante de Vassily A. Nebenzia, qui assure la présidence tournante de l'organe mondial de 15 membres pour le mois de juillet.