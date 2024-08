L’ayatollah Khamenei remercie la délégation iranienne aux Jeux olympiques de Paris 2024

« Au nom du Très-Haut

Je suis sincèrement reconnaissant aux athlètes estimés, bien motivés et à forte volonté, aux chefs des fédérations et aux entraîneurs, ainsi qu'au Comité national olympique, qui ont apporté au pays joie et honneur sur la scène sportive lors de ces dernières compétitions. Que Dieu vous accorde du succès.

Sayed Ali Khamenei, 12 août 2024 »

La délégation iranienne a remporté 12 médailles (3 d'or, 6 d'argent et 3 de bronze) en lutte libre, en lutte gréco-romaine et en taekwondo aux Jeux olympiques de Paris 2024 et s'est classée 21e parmi plus de 200 pays participants.

Source : french.khamenei.ir