Nous sommes fiers de nos relations bilatérales avec l’Iran (Qatar)

Majed bin Mohammed Al Ansari a déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire mardi que les relations entre le Qatar et la République islamique d'Iran étaient fondées et stables, et les deux parties menaient des activités communes dans certains projets gaziers de la région.

Nous avons un consensus constant sur les événements régionaux et nous sommes fiers de nos relations avec la République islamique d'Iran, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.