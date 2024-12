Le Hamas affirme que l'accord de cessez-le-feu à Gaza a été retardé en raison de nouvelles conditions imposées par Israël

Dans une brève déclaration, le Hamas a déclaré avoir fait preuve de flexibilité et de responsabilité lors des négociations sur le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers qui se sont déroulées à Doha sous la médiation du Qatar et de l'Égypte. « L'occupation (israélienne) a posé de nouvelles questions et conditions concernant le retrait, le cessez-le-feu, les prisonniers et le retour des personnes déplacées, ce qui a retardé la conclusion d'un accord disponible », a ajouté le Hamas.