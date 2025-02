Tout a commencé à la ville sainte de Mecque, en 2005, comme l’histoire de l’Islam qui a débuté en 610 dans cette terre sacrée en Arabie.

Une occasion pour les athlètes musulmans du monde entier de se lancer dans un tournoi dont les valeurs humaines défendues correspondent aux Jeux olympiques.

Paix : L’état essentiel pour favoriser la croissance et la réussite est enraciné dans le respect et l’harmonie.

Unité : Axé sur la collaboration et les objectifs partagés, unissant les gens grâce au pouvoir du sport.

Diversité : Célébrer l’unicité individuelle et collective à travers les cultures et les traditions, en garantissant des environnements sûrs et inclusifs pour l’apprentissage et la réussite.

Intégrité : Adopter des comportements responsables, éthiques et responsables qui contribuent à la communauté.

Accomplissement : Atteindre la satisfaction personnelle et collective par une performance optimale, l’atteinte d’objectifs et des contributions aux valeurs partagées.

Les Jeux de la solidarité islamique impliquent des athlètes d'élite de l'OCI ( l'Organisation de la coopération islamique ) en compétition dans une variété de sports pour les femmes, pour les hommes et pour les para-athlètes. Les autres éditions avaient eu lieu en Indonésie, en République d'Azerbaïdjan et en Turquie.

En 2025, comme en 2005, l’Arabie saoudite accueillera cet événement sportif important qui mettra en vedette des athlètes des 57 pays de l'Oummah.

Cette solidarité et l’unité du monde d’Islam est une grande priorité pour l’administration Pezeshkian, en particulier dans la condition actuelle où les musulmans du monde entier sont menacés par les agressions culturelles et politico-militaires.

Lors de ces rencontres avec les dirigeants des Etats musulmans, le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, souligne que les divisions internes affaiblissent la communauté islamique et compromettent son avenir. Selon lui, seule une coopération étroite entre les pays musulmans permettra de contrer les ingérences étrangères et de garantir la souveraineté des nations islamiques.

Pezeshkian insiste sur la nécessité d’unir les forces du monde islamique dans un contexte mondial marqué par des tensions croissantes. Il rappelle que la prospérité des nations musulmanes repose sur le développement économique, la sécurité et la stabilité, objectifs qui ne peuvent être atteints qu’à travers la concertation et la solidarité entre États islamiques.