France : Les mosquées et les églises victimes des incendies criminels

IRNA : En France, les lieux de culte, les églises et les mosquées, sont de plus en plus ciblés par les incendies criminels des extrémistes. Le nombre d’incendies visant des églises a augmenté de plus de 30% en 2024. Les mosquées aussi sont taguées et incendiées par les islamophobes.

D’après un rapport du renseignement territorial cité par RT et Europe 1, les atteintes aux églises ont connu une nouvelle hausse en France en 2024. Outre les incendies, les lieux de culte font face à une augmentation des vols. En 2024, 288 vols ont été signalés contre 270 en 2023, soit une hausse de 7%. Les incendies criminels contre les mosquées sont encore plus nombreux en France. Plusieurs salles de prière ont été attaquée par les partisans des partis d’Extrême-droite dans différentes villes dans l’Hexagone. Ces chiffres soulèvent des questions sur la sécurité des lieux de culte et la montée de l'intolérance religieuse en France.