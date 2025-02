Iran: Araghchi souligne l'importance de préserver un climat de consensus national au Liban

Araghchi a mis l'accent sur la politique de principe et constante de la République islamique d'Iran en faveur du gouvernement, du peuple et de la résistance libanais.

Il s'est dit satisfait de l'achèvement du processus politique au Liban et de l'élection d'un nouveau président par consensus national, avec la participation effective de toutes les factions politiques. Il a souligné l'importance de préserver cette atmosphère de compréhension nationale lors de la formation du nouveau gouvernement.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que la situation actuelle au Liban et au sein du Hezbollah est similaire à celle qui a suivi la guerre de 33 jours et l’agression israélienne de 2006. "Malgré l'agression et les crimes odieux du régime sioniste, le Hezbollah au Liban, en tant que force puissante et profondément enracinée, a maintenu sa présence et a renforcé sa présence et son influence dans l'arène des développements libanais", a-t-il soutenu.

Qualifiant les violations répétées du cessez-le-feu par le régime sioniste de très dangereuses, Araghchi a souligné la nécessité urgente pour les Nations Unies de jouer un rôle actif et efficace pour faire pression sur Israël afin qu'il cesse ses agressions, se retire immédiatement des territoires libanais occupés et accélère la facilitation des livraisons d'aide humanitaire aux personnes déplacées tout en soutenant la reconstruction des zones endommagées.

La Coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban a mis le point pour sa part sur ses récentes consultations régionales et internationales et a souligné l’importance du rôle actif et constructif continu de l’Iran pour assurer la stabilité et la sécurité durables au Liban et dans l’ensemble de la région.

Hennis-Plasschaert a souhaité qu’avec l’engagement de toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu, les conditions soient réunies pour parvenir à une sécurité et une stabilité durable, faciliter l’aide humanitaire aux personnes déplacées et faire progresser la reconstruction des zones touchées par la guerr