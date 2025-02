Iran : détection rapide de la maladie de Parkinson grâce à un nanobiosenseur colorimétrique développé par des chercheurs

La responsable de ce projet, Maryam Nikkhah a expliqué que la maladie de Parkinson est le trouble neuro-moteur le plus courant. Actuellement, aucun traitement efficace ne permet de ralentir ou d’arrêter la progression de la maladie, les soins étant principalement axés sur la gestion des symptômes. Le développement de systèmes capables de mesurer avec précision et fiabilité les biomarqueurs de Parkinson dans les fluides corporels pourrait grandement aider les médecins à diagnostiquer correctement la maladie et à en assurer une meilleure gestion.

Elle a ajouté que ce dispositif se compose d’un flacon contenant des nanoparticules d’or de couleur rouge, liées à des molécules de détection spécifiques. En présence de différentes concentrations de biomarqueurs associés à la maladie de Parkinson, ces nanoparticules s'agrègent, entraînant un changement de couleur. Ainsi, si des signes de la maladie sont présents dans la salive du patient, la couleur des nanoparticules passe du rouge au violet. En revanche, si la personne est en bonne santé, la solution conserve sa couleur rouge d'origine.

La chercheuse a souligné que ce biosenseur, reposant sur la technologie des nanomatériaux, est capable d’identifier de manière précise et spécifique les biomarqueurs de la maladie de Parkinson. De plus, les résultats peuvent être observés à l’œil nu, ce qui en fait un outil simple et rapide d’utilisation.