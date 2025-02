Guide suprême de la RII : négocier avec les États-Unis, n’est ni sage, ni intelligent, ni honorable

À l’occasion de l’anniversaire de l’allégeance historique du 8 février 1979 du personnel de l’armée de l’air à l’Imam Khomeini (que son âme repose au paradis), les commandants et le personnel de l’armée de l’air et de la défense aérienne de l’armée de la République islamique d’Iran ont rencontré le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, ce vendredi matin.

Lors de cette rencontre le Guide suprême de la RII a fait allusion au sujet des négociations avec les États-Unis et réaffirmé que négocier avec les États-Unis n’était ni « raisonnable, ni intelligent, ni honorable ».

« Les négociations avec les États-Unis n’auront aucun effet sur la résolution des problèmes du pays. Il est important que nous le comprenions correctement ; il ne faut pas nous faire croire qu'en nous asseyant à la table des négociations avec ce gouvernement, certains problèmes seront résolus. Non, aucun problème ne sera résolu par la négociation avec les États-Unis. La raison ? L'expérience ! », A-t-il fait savoir. Et de poursuivre :

« Dans les années 90, nous avons négocié avec les États-Unis pendant environ deux ans, et un accord a été conclu. Bien que les États-Unis n’étaient pas seuls, il y avait aussi plusieurs autres pays, mais ils en étaient le principal acteur. Le gouvernement de l'époque a négocié, discuté, fait tout ce qu'il fallait, et un accord a été conclu. L'Iran a fait de nombreuses concessions dans cet accord. Cependant, les États-Unis ne l'ont pas respecté. Cet accord était censé permettre la levée des sanctions américaines, mais les sanctions n'ont pas été levées ! Les Nations Unies ont fait peser une menace constante sur l’Iran. Cet accord est le fruit de négociations qui ont duré près de deux ans. ». Voilà l'expérience à tirer. Profitons de cette expérience. Nous avons fait des concessions, nous avons négocié, mais nous n'avons pas obtenu ce que nous espérions. Ce même accord a été abrogé par l'autre partie, détruit, et déchiré ».

Avec un tel gouvernement, a-t-il réitéré, il n'est pas raisonnable de négocier. Négocier n'est ni « raisonnable, ni intelligent, ni honorable ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a indiqué que les Américains étaient occupés à travailler, bien que sur le papier, « pour changer la carte du monde », l’Iran étant également l’un des objets de leurs plans.

« S’ils nous menacent, nous les menacerons. S’ils mettent leur menace à exécution, nous ferons de même. S’ils attaquent la sécurité de notre nation, nous attaquerons leur sécurité sans hésitation », a réaffirmé le Guide suprême de la Révolution islamique.

« C’est une leçon tirée du noble Coran et des enseignements de l’islam, et il est de notre devoir d’agir en conséquence. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant nous permettra de réussir dans l’accomplissement de notre devoir », a précisé l’Ayatollah Khamenei.

« Bien sûr, nous avons des problèmes internes ; personne ne nie qu'il y ait des difficultés. En matière de conditions de vie, la plupart des citoyens rencontrent des problèmes, mais ce qui résout ces problèmes, c'est un facteur interne », a-t-il fait remarquer. Et de conclure : « Le facteur interne est l'engagement des responsables et la solidarité de la nation unie ; c'est ce que vous en serez témoins lors de la marche du 22 Bahman (10 février). La marche du 22 Bahman qui a lieu chaque année, incarne l'unité nationale dans notre pays. Un peuple perspicace et des responsables infatigables ; c'est ce qui résout nos problèmes ».