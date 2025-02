L'armée israélienne commence à se retirer complètement de l'axe de Netzarim

Téhéran (IRNA)- L'armée israélienne a ordonné à ses forces d'évacuer complètement l'axe de Netzarim dans la bande de Gaza dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu avec le Mouvement de résistance islamique (Hamas), après l'avoir occupé pendant plus d'un an et trois mois.

Les médias israéliens ont diffusé une vidéo montrant un officier de l'armée d'occupation israélienne donnant des instructions à ses soldats pour le retrait final de l'axe de Netzarim, qui sépare le nord de la bande de Gaza de son sud. Le journal Haaretz a déclaré que l'armée devrait achever son retrait de l'axe de Netzarim d'ici dimanche matin, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Les forces israéliennes ont effectué un premier retrait partiel de l'axe de Netzarim le septième jour de l'accord, qui est entré en vigueur le 19 janvier. Yedioth Ahronoth a rapporté que les sites à évacuer sont situés à l'est de la rue Salah al-Din, ce qui signifie que les FDI ne maintiendront aucune présence dans le centre et le nord de la bande de Gaza, à l'exception des forces de la 162e division déployées le long de la zone tampon près de la frontière. Selon le même journal, la présence militaire israélienne restera limitée pour l'instant à l'axe Philadelphie dans le sud de la bande de Gaza. Le journal souligne que l'axe de Netzarim est un point stratégique pour les manœuvres militaires israéliennes, ainsi que son importance pour les colons qui aspirent à retourner s'installer dans le nord de la bande de Gaza.