Le projet de déplacement forcé des habitants de Gaza s'inscrit dans le plan colonial d'« effacement de la Palestine »  (Araghchi)

Selon l'IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Mohamed Ali Al-Nefti, son homologue tunisien, ont eu une conversation téléphonique ce samedi soir, le 20 Bahman 1403 (8 février 2025), concernant les évolutions régionales, en particulier la situation en Palestine occupée, et les relations bilatérales.

Le plus haut diplomate iranien, saluant le soutien continu du gouvernement et du peuple tunisien au peuple palestinien opprimé, notamment pendant les 16 mois de génocide perpétrés par le régime sioniste, a décrit le projet de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza proposé par Donald Trump, comme une partie du plan colonial d'« effacement de la Palestine ». Il a condamné cette initiative et appelé à une position ferme et unifiée de tous les pays du monde face à cette dangereuse conspiration.

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné la nécessité d'une position cohérente et déterminée des pays islamiques pour contrer cette conspiration contre le destin du peuple palestinien. Il a proposé la tenue immédiate d'une réunion d'urgence des ministres de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter et décider de cette question.

Le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, mettant pour sa part, l'accent sur la responsabilité de la communauté internationale pour assurer la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et mettre fin au massacre du peuple palestinien, a déclaré que Gaza et la Cisjordanie sont des parties intégrantes de la Palestine et que toute tentative de déplacer les habitants de Gaza de leur terre est inacceptable.

Mohamed Ali Al-Nefti, soulignant la raison de la création de l'Organisation de la Coopération islamique pour soutenir Al-Qods et la Palestine, a accueilli favorablement la proposition de tenir une réunion urgente de l’OCI.