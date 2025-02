Le plan de Trump pour Gaza provoque un sommet arabe d'urgence au Caire

Selon les sources diplomatiques arabes, la situation humanitaire et l'avenir de Gaza ainsi que d'autres développements liés à la Palestine seront également discutés lors de la réunion.

Les mêmes sources ont confirmé que « le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont lancé l'idée ».

Les sources ont annoncé que l'Égypte et la Jordanie ont proposé de tenir la réunion, que les organisations et consultations nécessaires sont en cours au Caire et dans certains pays arabes pour la tenir à la date prévue, et que des efforts sont actuellement déployés pour assister à la réunion au plus haut niveau, compte tenu du niveau de danger de la réunion et des défis qui en découlent pour le monde arabe.