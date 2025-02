Le ministre iranien des Affaires étrangères s'entretient par téléphone avec son homologue turc

Faisant référence à la forte opposition des pays à la relocalisation forcée des Palestiniens de Gaza, le ministre des Affaires étrangères l’a qualifié de continuation du plan de génocide en Palestine et a souligné la nécessité pour les pays islamiques d'adopter une position décisive et cohérente pour contrer cette conspiration et a appelé à une réunion urgente des ministres de l'Organisation de la coopération islamique pour aborder cette question.

En outre, faisant référence aux très bonnes relations bilatérales, le ministre des Affaires étrangères a jugé importante et fructueuse la tenue de la récente réunion de consultations politiques entre l'Iran et la Turquie sous la présidence des vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays et a souligné l'importance de poursuivre les consultations régulières entre les deux pays pour développer les relations dans divers domaines.

Tout en exprimant sa satisfaction quant au bon progrès des relations entre les deux pays, le ministre turc des Affaires étrangères a également souligné l'importance d'élargir la coopération dans tous les domaines d'intérêt pour les deux pays.

Hakan Fidan a également souligné la nécessité du soutien continu de tous les pays islamiques aux droits du peuple palestinien et a salué la proposition du ministre des Affaires étrangères de notre pays de tenir une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique.