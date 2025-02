Israël : la torture des prisonniers palestiniens par les geôliers sionistes

D'apparence fragilisée, les prisonniers palestiniens n'ont pas la force de décrire les tortures subies au sein des prisons d’Israël.

Alors que l’armée d’Israël dans ses messages sur les réseaux sociaux publient des fausses informations sur la condition de vie des prisonniers palestiniens et leurs programmes alimentaires, les ex-détenus récemment libérés racontent qu’ils sont battus, mal nourris, mal traités et torturés moralement et physiquement par les geôliers sionistes.

De nombreux détenus palestiniens sont placés en détention administrative, une procédure qui permet au régime d’occupation de détenir des personnes indéfiniment sans inculpation.

Selon ces témoignages, les Israéliens ne nourrissent les prisonniers palestiniens que pour leur permettre de survivre, et les médecins sionistes pratiquent également toutes sortes de tortures et de harcèlements contre les prisonniers.