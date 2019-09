La « manucure » iranienne aux Etats-Unis

Il s’agit d’un festival de cinéma américain qui se déroule chaque année à Telluride, dans le Colorado, aux Etats-Unis, pour présenter des films artistiques.

Créé en 1974 ce festival se déroule chaque année au mois de septembre.

Le festival est l’événement cinématographique américain le plus important après celui de l’Académie des Oscars et accueille chaque année de nombreux films primés et mis en valeur par l’Académie.

Le Festival Telluride se tiendra dans le Colorado, aux États-Unis, du 30 août au 2 septembre.

Au cours du Festival, « Manicure » sera en compétition avec 12 autres courts métrages du monde entier dans la section du court-métrage.

« Manicure » a participé à plus de 80 festivals prestigieux internationaux et réussi à remporter des prix, dont le prix spécial du jury du jury brésilien Rio De Janeiro.

Ce court métrage raconte l’histoire du suicide d'une femme mariée dont la sexe se révèle après sa mort et des événements provoqués par les fanatiques villageois.

