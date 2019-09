Iran: la Zone franche d'Aras, nouveau membre de l'Organisation Mondiale du Tourisme

La zone franche d'Aras est située dans le nord-ouest de l'Iran, dans la région frontalière de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la République autonome de Nakhchiván, et compte de nombreuses attractions touristiques, naturelles et historiques.

Parmi eux, on distingue la cathédrale arménienne de San Stepanous, l'église historique de la chapelle de Chupan, la cascade d'Asiab, une collection de ponts historiques, les magnifiques côtes de la rivière d'Aras et sa belle nature.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**