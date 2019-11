Exclusif ! Visite de l’ambassadeur de France à l’Agence de presse IRNA

Cette visite a permis à Philippe Thiébaud, au début de sa mission, de constater, de visu, les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes de cette agence officielle. Étaient présents à cette rencontre, l’ensemble du staff de l’agence dont notamment l’équipe de la rédaction francophone ainsi que les rédacteurs en chef.

Il a également rencontré le PDG de l’IRNA, Seyyed Zia Hachemi.

La France et l’Iran ont échangé il y a peu de temps des ambassadeurs, mettant fin à une absence de mission diplomatique.

Deux diplomates chevronnés sont maintenant à la tête des missions diplomatiques des deux pays.

L’ancien gouverneur pour la France à l'AIEA et directeur des relations extérieures du Commissariat à l'énergie atomique, Philippe Thiébaud, celui sur qui dépendra, en grande partie, le développement du dialogue franco-iranien est maintenant à la tête de la mission diplomatique française auprès de la République islamique d’Iran.

De 2011 à 2014, il a été ambassadeur de France au Pakistan, pays voisin, et de 2005 à 2009, ambassadeur de France en Corée du Sud.

Bahram Ghassemi a pour sa part été ambassadeur d’Iran en Espagne et en Italie et l'ancien porte-parole de la diplomatie iranienne.



La nomination d’un diplomate, spécialiste du nucléaire et de la région, intervient à une période de tentative de sauvetage de l'accord de Vienne, dont la France est signataire et à la tête des efforts européens pour le sauver, torpillé par la décision du président américain Donald Trump qui a quitté ce pacte international en mai 2018 et ne cesse de mettre sous pressions les pays qui souhaitent continuer leurs Affaires avec l’Iran.



Le nouvel ambassadeur remplace ainsi M. François François Senemaud, devenu en juillet dernier, représentant du Président français, Emmanuel Macron, en Syrie.

Cette visite du diplomate actif français à l’IRNA donne suite à celle de son homologue iranien en mission à Paris, qui s’est déplacé, lui-aussi, au siège de l’Agence avant de partir en France. Ce qui explique l’importance accordée par les deux parties au renforcement des coopérations médiatiques bilatérales.

Il s’agit de la première visite de l’ambassadeur de France à un média officiel iranien.