La station internationale de ski de Dizin, un attrait touristique rarissime

Située à environ 70 km de Téhéran et à moins de deux heures de route, la station est perchée à près de 2 700 mètres, et son sommet s’élève quant à lui à 3 600 mètres, ce qui la classe parmi les vingt stations les plus hautes du monde.

Mondialement réputée et recherchée pour la qualité de sa neige naturelle et exceptionnelle, la meilleure et la plus grande station de ski d'Iran et du Moyen-Orient est accueille chaque hiver des événements sportifs hivernaux à l’échelle provinciale, nationale, asiatique et internationale. Ce n’est pas tout ! Durant l’été, elle est l’hôte des tournois internationaux de ski sur gazon.

La station dispose de différentes télécabines, télésièges ainsi que de cinq restaurants.



Le VTT, le tir à l'arc, le deltaplane, le jardin aux fleurs rares et des herbes montagneuses sont parmi les attractions de la station de Dizin.

