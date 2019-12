Ville universelle : l'ambassadeur d'Ukraine en Iran qualifie de bon geste le choix de Yazd par l'UNESCO

«La décision de l'UNESCO concernant la ville de Lviv en Ukraine était également appropriée», s'est félicité le diplomate ukrainien en poste à Téhéran.

«Outre leur aspect historique, les villes Lviv et Yazd font parties des centres industriels et possèdent pourtant une atmosphère douce et agréable».

Burdilyak a qualifié sa visite dans la ville de Yazd d’«expérience inoubliable», ajoutant qu’il avait eu des négociations constructives avec le gouverneur et le maire de la ville.

Pour lui il est très intéressant de voir le tissu historique de la ville de Yazd être préservé malgré sa modernisation.

L'ambassadeur d'Ukraine à Téhéran a également déclaré que les villes historiques de Yazd et de Lviv seraient bientôt déclarées villes jumelles.

S'attardant sur le fait que Yazd possède également des avantages indéniables, au vu de l'importance donnée au secteur médical et le tourisme de Santé, l'intéressé a poursuivi : «Cette ville a de bons potentiel sur ce plan ».