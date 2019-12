Les relations Iran-Inde sont «inébranlables» (Zarif)

«C'est un plaisir de coprésider la 19e réunion de la Commission mixte avec le ministre indien des Affaires extérieures Dr SJaishankar à Téhéran. Excellentes discussions sur des relations bilatérales plus étroites et des problèmes régionaux et mondiaux affectant nos pays respectifs. »

«Nos liens sont anciens, historiques et inébranlables», a-t-il ajouté.

Le tweet de Zarif est intervenu après la 19e réunion du comité économique mixte Iran-Inde qui s'est tenue dimanche à Téhéran.

La réunion a été organisée par Zarif et le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, ainsi que des représentants des ministères, des organisations économiques, commerciales, des transports et bancaires, etc.

Comme indiqué, un protocole d'accord a été signé entre les deux pays par le chef du comité économique conjoint.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a décrit dans un autre tweet, dimanche soir, les sanctions américaines contre Téhéran comme une «dépendance pathologique et imprudente». Et ce comportement addictif affecte les amis et les ennemis, à moins qu'il ne soit repoussé collectivement.

