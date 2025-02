Téhéran annonce une visite imminente du ministre russe des A.E. en Iran

Esmail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a annoncé, ce samedi 22 février, la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Téhéran cette semaine.

Le porte-parole du service diplomatique de la RII a déclaré : « La visite du ministre russe des Affaires étrangères à Téhéran s'inscrira dans le cadre des consultations en cours entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie sur les relations bilatérales et les développements régionaux et internationaux. »

Au cours de cette visite, en plus de rencontrer et de discuter avec son homologue iranien, le ministre russe des Affaires étrangères rencontrera également d'autres responsables de notre pays et discutera de l'état actuel des relations bilatérales et des développements régionaux et internationaux.