L'Iran, pionnier dans la production de miel ( FAO)

L'Iran dispose de nombreuses capacités pour développer une chaîne alimentaire précieuse, comme l'industrie apicole, a insisté Gerold Bödeke lors de la cérémonie d'ouverture du Xe Congrès international de l'apiculture qui s'est tenu à Karaj.

S'exprimant à cette occasion, le chef du centre de recherche sur les abeilles mellifères du ministère iranien de l'Agricuture, Gholam Hossain Tahmasbi,a fait savoir que, selon les statistiques internationales, la production de miel en Iran s'élevait de 69 000 tonnes, atteignant 90 000 tonnes, actuellement.

Il a souligné que l'Iran comptait 8 millions et 400 000 ruches sur un total de 90 millions de cellules dans le monde. À cet égard, l'Iran est officiellement classé quatrième après la Turquie, l'Inde et la Chine selon la classification de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il a expliqué que cette classification devrait être réformée, car l'Iran occupe actuellement le troisième rang mondial, avec une production de 90 000 tonnes par an.

Tahmasbi a souligné que l'Iran exporte actuellement 5 000 tonnes de miel par an, le chiffre qui devrait atteindre 10 000 tonnes, à l'avenir.

