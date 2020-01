Araghchi s'en prend aux USA pour avoir menacé d'assassiner un autre général iranien

«L'assassinat de nos héros par le terrorisme d'État américain a mis fin à la présence américaine dans la région», a-t-il tweeté samedi, ajoutant: Maintenant, les officielles du département d'État américain qui sont trop aveugles pour voir des manifestations de masse - menacent un autre général!

Il a également déclaré que la «politique de pression maximale» contre l’Iran était devenue un «grand échec», mais les «faucons» de la Maison Blanche insistent toujours sur ce point.

Le représentant spécial américain pour l'Iran, Brian Hook, a menacé d'assassiner jeudi le nouveau commandant de la Force Qds. «Si (Esmail) Ghaani suit la même voie pour tuer des Américains, alors il connaîtra le même sort», a-t-il déclaré dans une interview.

Dans un acte apparent de terrorisme d'État, l'administration américaine a ordonné l'assassinat du commandant de la Force Qods, le général Soleimani, le 3 janvier. Le chef de la révolution islamique a alors juré de se venger brutalement et a également nommé le général de brigade Esmail Ghaani, qui était l'adjoint de Soleimani, comme nouveau commandant de la force. L'ayatollah Khamenei a souligné que la mission de Ghaani dans la force sera identique à celle poursuivie par le martyr Soleimani.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a également réagi aux menaces américaines, déclarant «Les remarques de ce responsable du Département d'État sont une révélation officielle et flagrante du terrorisme ciblé et d'État par les États-Unis.»



Il a déclaré que le recours de Washington à des actes de terrorisme est un signe clair de faiblesse, de désespoir et de confusion parmi les responsables du régime américain.

