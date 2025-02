L’Iran exige que la France poursuive l’affaire de l’assassinat de deux Iraniens tués à Dunkerque

IRNA : Le porte-parole du ministère iranien des Affaire étrangères : « Nous attendons des autorités françaises qu’elles nous fournissent des informations plus précises et plus transparentes sur la nature du crime et le motif de cet acte. Il est nécessaire que ces cas odieux soient poursuivis par les autorités judiciaires et aboutissent à un verdict. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, concernant le meurtre de deux ressortissants iraniens en France, a déclaré : « Nous utiliserons tous les moyens pour garantir les droits des citoyens iraniens à l'étranger qui ont subi des problèmes ou des préjudices de quelque manière que ce soit. »