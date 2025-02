Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur agression contre la Cisjordanie occupée

Les forces d'occupation ont également agressé Nasr Khalil Abu Jaish, chef du conseil du village de Beit Dajan, à l'est de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, alors qu'il passait par le point de contrôle de Beit Furik, selon la même source.

Dimanche, le directeur des relations publiques et des médias de la municipalité de Tulkarem, Muhannad Matar, a confirmé le déplacement de plus de 90% des résidents des camps de Tulkarem et de Nour Shams dans le nord de la Cisjordanie, en raison de l'agression de l'occupation israélienne, indiquant que le mouvement de déplacement massif à Tulkarem est sans précédent, tandis que des statistiques officielles précises sur le nombre de personnes déplacées et l'étendue des destructions sont absentes alors que l'agression se poursuit.

La poursuite de l'agression israélienne contre les villes et les camps de Cisjordanie occupée intervient alors que le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, a promis dimanche que l'occupation israélienne démolira plus de bâtiments en 2025 que les Palestiniens n'en construisent en Cisjordanie, et ce pour la première fois depuis 1967.

Smotrich, chef du parti d'extrême droite Sionisme religieux, a déclaré dans un discours prononcé lors d'une réunion de l'unité d'application de la loi de l'administration civile que : « 2025 sera la première année depuis 1967 au cours de laquelle nous détruirons plus qu'ils ne construiront. Nous procédons de toutes nos forces, avec davantage de démolitions », a-t-il ajouté, selon la chaîne hébraïque Channel 7.

« Le contrôle de la terre est l'essence même du conflit, et celui qui contrôle la terre détermine son avenir », a-t-il ajouté.