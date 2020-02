La langue persane est le point de convergence des diverses ethnies en Afghanistan

Dr. Ahmad Ghani Khosravi s'est exprimé en marge d'un atelier de la langue et littérature persanes qui se déroule entre le 1er et le 12 février 2020, à l'Université Allameh Tabatabaei de Téhéran sous le parrainage du service culturel de l'ambassade d'Iran en Afghanistan et en partenariat avec la Fondation Saadi.

18 professeurs de la langue et littérature persanes des universités afghanes participant dans cet atelier qui vise la promotion de la langue persane en Afghanistan. Il y a plus de 120 millions persanophones dans le monde qui habitent essentiellement en Iran, en Afghanistan et au Tadjikistan.