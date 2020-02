Le plus grand "Livre des Rois" du monde dévoilé en Inde

New Delhi (IRNA) - À l'occasion du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques irano-indiennes, le festival culturel et artistique du "Livre des Rois" de Ferdowsi et l'identité iranienne s'est tenu au Centre international de l'Inde.

D'après un communiqué de presse de l'Ambassade d'Iran à New Delhi, le plus grand "Livre des Rois" du monde a été dévoilé lors d'une cérémonie en présence d'Ali Chéguéni, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Inde, et des présidents des grandes universités indiennes. Ali Chéguéni a déclaré que ce plus grand "Livre des Rois" du monde a été dévoilé à l'occasion du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Inde. "La production de ce livre de 540 pages a duré six ans et le texte de ce "Livre des Rois" se base sur les vieux manuscrits retrouvés en Inde.", a ajouté le diplomate iranien. Les parfaites enluminures des pages de cet exemplaire du "Livre des Rois" mesurent 90 cm de longueur et 50 cm de largeur. Ce chef-d'œuvre calligraphique sera bientôt exposé en Russie également. Au cours de cette cérémonie, les artistes et les professeurs indiens ont parlé du grand intérêt que le peuple indien manifeste en particulier à l'égard du caractère de Rostam, le héros national d'Iran dans l'épopée du "Livre des Rois", rédigée aux alentours de l'an 1000 par le poète Ferdowsi. Le directeur général du Centre international de l'Inde (IIC) a classifié "Le Livre des Rois" au rang des chefs-d'œuvre littéraires du monde entier. Il a précisé que cet ouvrage universel doit être présenté au public en raison de ses messages sublimes. Se référant à l'intérêt du peuple indien pour les célèbres poètes iraniens comme Ferdowsi, ce responsable indien, a considéré ce festival culturel comme un moyen en vue de présenter la littérature persane et de renforcer les liens culturels entre les deux grandes nations iranienne et indienne. Ce festival, intitulé "L'Arbre de l'amitié", a été organisé à l'initiative du service culturel de l'ambassade d'Iran en Inde et en partenariat avec la Fondation indienne Parzor (Parsi Zoroastrian Project) affiliée à l'UNESCO.