Le commerce entre l'Iran et l'Eurasie a atteint 1,4 milliard de dollars en cinq mois

Selon Seyyed Rouhollah Latifi le volume du commerce extérieur entre l'Iran et l'Eurasie, du 27 octobre 2019 au 25 mars 2020, s'est élevé à plus d'un milliard et 489 millions de dollars, la part des importations de ce chiffre était de 67% et la part des exportations 33%.

La plus grande destination d'exportation de l'Iran vers l'Eurasie est la Fédération de Russie, avec un volume dépassant 481 668 tonnes, pour une valeur de 248.555.102 de dollars, ce qui représente plus de 50% de la valeur totale des exportations iraniennes vers l'Eurasie. Après la Russie, l'Arménie avec plus de 24,6% et le Kazakhstan avec 16% sont les principales destinations des importations iraniennes vers les pays eurasiens.

En ce qui concerne les produits iraniens exportés vers l'Eurasie, le responsable a précisé que les principaux produits iraniens exportés vers l'Eurasie comprennent les pommes fraîches, les pistaches fraîches et séchées, le gaz naturel liquéfié, les kiwis frais, les concombres et les cornichons, en plus des exportations préférentielles iraniennes vers ces pays qui sont des kiwis frais et brocolis frais et séchés.

