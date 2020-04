Lancement de la plus grande centrale solaire iranienne avec des investissements étrangers à Yazd

« Le permis d'investissement de cette centrale a été délivré par l'Organisation iranienne d'Investissement et d'Assistance économique et technique et l'investisseur est en train de préparer les travaux de la construction de la centrale solaire et localiser le projet », a déclaré Ali Namazi.

Il a déclaré que la capacité de production d'électricité de cette centrale électrique est de 300 MW avant d’ajouter : « l'investisseur a le permis nécessaire pour exporter l'électricité produite, directement, vers les pays voisins de l'Iran ».

Selon les recherches, études et découvertes de chercheurs iraniens et étrangers, la province de Yazd, en raison de sa nature désertique a l'angle le plus approprié pour la lumière du soleil. Elle est donc connue comme le paradis de l'énergie solaire en Iran, et les investisseurs étrangers s’intéressent largement à ce secteur.

Des investisseurs d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, de Chypre, de Pologne et des Émirats arabes unis opèrent actuellement dans la province de Yazd.