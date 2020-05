Deux scientifiques iraniens parmi les 40 meilleurs professeurs du monde

Maryam KouchakiNejad (avec plus de 1 400 citations Google Scholar) est professeure à l'Université Northwestern et Alireza AhmadSimab est professeur à l'École de commerce HEC de Montréal. Le site de référence Poets & Quants classifie ces deux professeurs iraniens dans la catégorie de "Best 40 Under 40" qui concerne les 40 meilleurs professeurs du monde âgés de moins de 40 ans dans la discipline du MBA. Les critères de cette nomination s'appuient sur les compétences pédagogiques et la qualité des articles et des recherches de ces professeurs.

L'Université Sharif est connue comme la meilleure université technologique de la République islamique d'Iran. L'Université Sharif est membre de l'Association internationale des universités (AIU), du Centre international de la physique théorique (ICTP), du Forum des présidents des universités asiatiques (AUPF), de la Fédération des universités du monde islamique (FUIW) et de l'Académie des sciences du tiers monde (TWAS).