Le coronavirus et la mort progressive de prisonniers palestiniens

Cette occupation s'est poursuivie au cours des 72 dernières années, malgré les protestations généralisées et la condamnation de divers pays et de demandeurs de liberté dans le monde, et les occupants sionistes ne ressentent aucune honte à commettre toutes sortes de crimes contre le peuple de cette terre à la lumière du soutien total de l'Occident.

Le dernier rapport d’une organisation locale chargée des prisonniers palestiniens, rendu public le 17 avril, jour de la prison palestinienne, indique que quelque 6500 Palestiniens sont actuellement emprisonnés par les occupants sionistes, dont 57 femmes et 300 autres enfants. Le rapport ajoute que plus de 500 des prisonniers sont détenus sans jugement, dont 13 sont des parlementaires palestiniens.

La Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans le Palestinien Michael Lynk et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnes Callamard, dans un récent rapport, ont condamné les politiques du régime sioniste qui a libéré des centaines de prisonniers israéliens dans le cadre de leurs mesures contre la propagation de la maladie du coronavirus alors que les prisonniers palestiniens ont été exemptés de cette décision.

Le secrétariat permanent de la Conférence internationale de soutien à l’Intifada palestinienne indique qu’un million de Palestiniens sont détenus depuis 1967.



D'après un rapport de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), les prisons israéliennes sont parmi les prisons les plus bondées du monde qui manquent des fournitures médicales nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie à coronavirus.

Le responsable des Affaires des prisonniers, Abdel Nasser Farwaneh, a déclaré que compte tenu de la propagation du coronavirus et de la discrimination du régime sioniste dans le traitement des prisonniers israéliens et palestiniens, il semble que les prisonniers palestiniens courent le risque d'être infectés par la maladie.

