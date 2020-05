Tunisie: l'unité et la lutte, les seuls moyens de libérer la Palestine (SG du Parti républicain)

"Le président américain Donald Trump poursuit sa politique agressive contre les intérêts de la nation arabe et musulmane et soutient les politiques du régime sioniste. Trump a été plus qu'un allié traditionnel pour Israël. Il a pris des mesures sans précédent pour soutenir ce régime. Trump a violé les droits internationaux par le déplacement de l'ambassade de Washington à Quds occupée et par son soi-disant accord du siècle. Par cet accord, Trump envisage de détruire la cause palestinienne et de faire un accord commercial entre le régime sioniste et ses partenaires arabes.", a ajouté Al-Shabi.

Ce politicien tunisien a souligné: "Les gouvernements et les nations du monde doivent soutenir l'axe de la résistance et la cause palestinienne. Les gouvernements doivent boycotter les États-Unis et les activités des ambassades américaines. C'était la décision de notre parti depuis le déplacement de l'ambassade américaine à Quds."

"Les médias ont un rôle vital à jouer pour défendre les droits des Palestiniens et dénoncer les crimes des occupants. Je crois que nous avons également la lourde responsabilité de créer de véritables médias, des médias qui soutiennent les problèmes et les revendications des peuples, et de contrer les médias qui tentent de justifier les actions des régimes du golfe Persique pour normaliser les relations avec les sionistes.", a affirmé Al-Shabi.