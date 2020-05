Leader: La responsabilité des pays occidentaux dans la création de l'entité sioniste

"Le jour où les gouvernements vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont découpé entre eux, la région de l'Asie de l'ouest - à savoir les territoires asiatiques ottomans - à la Conférence de Paris comme butin de guerre, ils ont plus que jamais ressenti le besoin d'un bastion sûr au cœur de cette région, afin de garantir la permanence de leur hégémonie.", a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique.

L'honorable Ayatollah Ali Khamenei a ajouté: " Des années plus tôt, les Britanniques avaient préparé le terrain par le biais de la Déclaration de Balfour, et avec l'aide de ploutocrates juifs, avaient mis sur pied la mauvaise innovation du sionisme pour jouer ce rôle. A cette époque, des mesures pratiques étaient prises pour sa mise en œuvre. Depuis cette période, ils ont progressivement mis en place des exigences préalables, et finalement, après la Seconde Guerre mondiale, et en utilisant l'opportunité créée par l'ignorance et les problèmes des pays de la région, ils ont porté leur coup ultime et ont annoncé la création du régime sioniste illégal et de ce gouvernement sans peuple."