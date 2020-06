Les Moudjahidin-e Khalq, «une secte d'assassinat et d'effroi» (Téhéran)

Le groupe MEK est certainement un culte du terrorisme. L'Europe abrite cette entité voyou et l'argent des contribuables américains a financé les atrocités de ce groupe corrompu, a écrit dimanche le ministère iranien des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

«Tous deux ont participé au massacre d'Iraniens innocents par les MEK», a-t-il ajouté.

En plus, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a qualifié samedi les États-Unis et l'Europe de partisans de l'organisation terroriste Moudjahidine-e Khalq (MEK / MKO) et de leurs crimes.

Il y a 39 ans, le juge en chef de l'Iran, l'ayatollah Beheshti, et des personnalités de 72 ans ont été assassinés par le culte terroriste MEK soutenu par les États-Unis et Saddam, a écrit Mousavi sur son compte Twitter samedi.



Depuis lors, MEK est resté sous les auspices des États-Unis / Euro, le laissant horriblement tuer et mutiler 10000 Iraniens. Leur sang sur les mains des partisans terroristes de MEK!, a-t-il ajouté.