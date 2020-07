Nucléaire : l'Iran doit bénéficier des retombées attendues de l’accord de 2015 (l’Autriche)

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a publié une déclaration ce mardi à l'occasion du 5e anniversaire de la conclusion du JCPOA entre l'Iran et six grandes puissances mondiales et a noté que toutes les parties impliquées dans la discussion doivent s'entendre et trouver un moyen de mettre pleinement en œuvre cet accord historique, sur la base duquel, la République islamique de l'Iran devrait profiter des avantages économiques de l'accord.



En tant qu'hôte de pourparlers nucléaires avec l'Iran, l'Autriche a une grande responsabilité dans la sauvegarde de cet accord nucléaire historique, a-t-il ajouté.

Il y a cinq ans, un accord nucléaire a été signé entre la République islamique d'Iran et six grandes puissances mondiales (Iran, Chine, Russie, Royaume-Uni et États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies) et l'Allemagne dans la capitale autrichienne Vienne en juillet. 14, 2015.

Tout en soutenant les efforts déployés par le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, pour faire avancer les pourparlers sur le nucléaire, Schallenberg s'est rendu à Washington et à Téhéran au début de cette année pour discuter des problèmes liés à l'accord.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a souligné les restrictions avant la mise en œuvre du plan d'action global conjoint (JCPOA) à la suite du retrait unilatéral américain de cet accord nucléaire historique et a ajouté qu'il convient de garder à l'esprit que cet accord international pourrait empêcher une course aux armements qui pourrait compromettre la sécurité et la stabilité non seulement en Asie occidentale mais aussi dans le monde entier.

