L'Iran et l'Afghanistan renforcent encore leurs relations mutuelles

Araghchi a fait ces remarques lors d'une réunion avec Mohammad Haneef Atmar, le ministre par intérim des Affaires étrangères de l'Afghanistan, mercredi soir. À la tête d'une délégation politico-économique, le diplomate iranien est arrivé mercredi à Kaboul pour s'entretenir avec de hauts responsables du pays voisin.

Au cours de la réunion de mercredi, les deux parties ont discuté des relations bilatérales, du processus de paix en Afghanistan, des problèmes régionaux et internationaux, des problèmes dus à la flambée de COVID-19 et de la coopération économique bilatérale et multilatérale, y compris les questions liées au port de Chabahar.

Ils ont également convenu d'une feuille de route et du calendrier de finalisation d'un document de coopération complet.



Araghchi a réitéré le soutien de l’Iran au processus de paix en Afghanistan dirigé par le gouvernement afghan, espérant que les pourparlers intra-afghans commenceraient bientôt avec la participation de tous les groupes politiques. Il a noté que la préservation des acquis du peuple afghan, en particulier la constitution et les structures démocratiques, après quatre décennies de guerre est d'une grande importance.



Le responsable iranien devrait tenir des réunions avec d'autres hauts responsables de l'Afghanistan lors de sa visite.



La visite intervient alors que le ministre par intérim des Affaires étrangères de l'Afghanistan, Atmar, s'est rendu à Téhéran à la tête d'une délégation politique, économique et de sécurité de haut niveau les 21 et 22 juin.

