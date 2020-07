Deux films iraniens en lice au Festival international de Melbourne 2020

En raison de la pandémie COVID-19, le festival sera en ligne dans la ville australienne du 6 au 23 août.



Avec Payman Maadi et Navid Mohammadzadeh, «Just 6.5» parle d'un groupe de police sous la direction de Samad qui a été chargé d'arrêter Nasser Khakzad, un important trafiquant de drogue à Téhéran.



Le film a été un grand gagnant dans plusieurs festivals, dont le 32e Festival international du film de Tokyo en novembre 2019, et a reçu deux distinctions majeures lors de l'événement.

Rustai a remporté le prix du meilleur réalisateur et Mohammadzadeh a été couronné meilleur acteur pour son interprétation de Khakzad.

«Just 6.5» sera en compétition dans la section dramatique du festival de Melbourne avec plusieurs autres films dont «Farewell Amor» réalisé par Ekwa Msangi d'Angola, «The Fever» de Maya Da-Rin du Brésil, «First Cow» de Kelly Reichardt du États-Unis et «Identifying Features» par Sin Senas Particulares du Mexique.

Le documentaire «Sunless Shadows» raconte l'histoire d'un groupe d'adolescentes purgeant leur peine pour le crime grave d'avoir assassiné leur père, leur mari ou un autre membre masculin de la famille dans un centre de détention pour mineurs iranien.

Oskui a remporté la corne d'argent du réalisateur du film social «Sunless Shadows» au 60e Festival du film de Cracovie en Pologne en juin.

«Sunless Shadows» sera en compétition dans la section documentaire avec plusieurs autres films dont

«Speak So I Can See You» de Marija Stojnic de Serbie, «State Funeral» de Sergei Loznitsa des Pays-Bas et de Lituanie, «Welcome to Tchétchénie» de David France des États-Unis et «9 to 5: The Story of a Movement» par Steven Bognar et Julia Reichert des États-Unis.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**