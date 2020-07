L'Iran attend des mesures concrètes et importantes de la Corée du Sud

«Nous en avons assez entendu parler des promesses de la Corée du Sud et nous n'attendons donc que des mesures concrètes et importantes», le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé en ajoutant que personne en Iran n'attendait un envoi d'un demi-million ou deux millions de dollars, exprimant son espoir que les Coréens n'oublieront pas le montant d'argent iranien dans leurs banques et qu'il n'y a aucune objection légale au commerce avec l'Iran.



Selon l'agence de presse Yonhap, la Corée du Sud a discuté de l'achat de médicaments et d'équipements médicaux avec des responsables iraniens lors de la vidéoconférence d'aujourd'hui.



Et après les obstacles illégalement mis en place par la Corée du Sud pour accéder aux fonds iraniens dans les banques coréennes, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lors des consultations en cours avec le gouvernement coréen, qu'il n'y a ni interdiction ni base légale pour qu'ils le fassent, et que le comportement de la partie coréenne viole les principes de relations amicales et les normes juridiques de coopération entre les États.

