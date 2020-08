L’Université de Téhéran toujours la meilleure université iranienne, selon le classement de Shanghaï

Selon le classement 2020 de Shanghaï, publié samedi 15 août, l’Université de Téhéran, fait encore sa apparition parmi les 400 meilleures universités du monde et reste toujours la meilleure université iranienne à l’échelle nationale.

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

