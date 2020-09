Les Forces armées fabriquent 38 000 pièces détachées nécessaires dans l'Industrie iranienne

Le général de brigade Amir Hatami lors de l'ouverture de l'exposition des Pièces détachées, organisée par les organisations industrielles du ministère de la Défense, a déclaré: "Les ennemis de la République islamique d'Iran ont tenté de désactiver les usines iraniennes en boycottant la fourniture des pièces détachées à l'Iran. Alors, l'une des tâches poursuivies en Iran pour contrer les sanctions était la fabrication de pièces détachées pour diverses industries du pays. Le ministère de la Défense est à l'avant-garde de cette mission de fabrication des pièces détachées car il était l'une des premières institutions iranienne sanctionnée par les États-Unis."

"Aujourd'hui, nous produisons plus de 38 000 pièces, et nous avons exposé 2 000 pièces dans cette exposition. Seulement dans le domaine des matériaux métalliques et non métalliques, nous avions besoin de plus de 4 000 types de pièces détachées et nous avons réussi à fabriquer nationalement ces pièces. Cela a permis à l'Iran d'économiser plus de 200 millions de dollars par an.", a poursuivi le ministre iranien de la Défense.

Amir Hatami a précisé: "Dans cette exposition, nous voulons dire que le mouvement de fabrication des pièces détachées dans les forces armées fait un grand progrès. Une boîte de vitesses des engins maritimes a également été dévoilée et sera utilisée sur une variété de navires. Nous rapprochons rapidement de nos objectifs."

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench