Iran: Mazandaran exporte des biens vers 36 pays

Ali Yousefi Manech a ajouté, dans une interview à l’IRNA aujourd'hui, jeudi, que l'ouverture des routes d'exportation pour la plupart de ces pays est liée aux développements post-nucléaires. «Avant que le gouvernement du président Rohani n'assume ses fonctions, les destinations d'exportation de Mazandaran étaient principalement vers les pays d'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Irak, le Kazakhstan, l'Arménie et un total de 20 pays, mais ces dernières années, le domaine du commerce dans la province s'est élargi et a inclus des pays tels que la Roumanie, l'Italie, la Bosnie, l'Allemagne, l'Inde, le Turkménistan et les États du golfe Persique, y compris les Émirats».

Mazandaran exporte actuellement des produits laitiers, du ciment, du plastique et des jus de fruits via les douanes de Noshehr, Amirabad, Faridunknar, Sari et Amol vers des pays, en particulier la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l'Irak, le Turkménistan, les Émirats arabes unis et l'Afghanistan.



Des produits tels que l'orge, les graisses animales, les huiles, le bois, le carton et les graines oléagineuses font partie des marchandises entrant dans la province en provenance de 21 pays, dont la Russie, les Émirats, la Turquie, le Kazakhstan, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays.

Yousfi Manech a considéré les échanges commerciaux via les douanes de Mazandaran avec des parties externes nécessaires pour répondre aux besoins du pays et a expliqué: Par exemple, pendant la période de l'épidémie de coronavirus au cours des cinq derniers mois de cette année, lorsque de nombreux échanges extérieurs dans le monde se sont arrêtés, les relations commerciales du gouvernorat de Mazandaran se sont poursuivies sous la forme d'exportations et d'importations avec 26 pays.

