La production de berlines augmente en Iran

Selon Iran Khodro Industrial Group (IKCO) samedi, ce groupe a augmenté sa part de marché à 54% après avoir prévu une hausse de 7%.

Au total, au cours des cinq premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière, IKCO a augmenté sa production de 40% à 192 000 véhicules dans les secteurs des berlines et des commerces.

IKCO est un constructeur automobile iranien dont le siège est à Téhéran. Le nom d'origine de la société était Iran National. Elle a été fondée en 1962 et a produit 188223 voitures au cours des cinq premiers mois de cette année (2020). IKCO fabrique des véhicules, notamment des voitures Samand, Peugeot et Renault, ainsi que des camions, des minibus et des bus.

