Le 6e congrès scientifique international de "Chams et Molana" prévu le 28 septembre 2020

Reza Jafarpour s’exprimant à l’occasion d’un entretien avec l'IRNA mardi 15 septembre a ajouté: "Ce congrès scientifique se poursuivra également les 28 et 29 septembre virtuellement et dans le cadre d'un" webinaire " animé par le bureau de la représentation de l'UNESCO en Iran".

Il a ajouté : « Lors de l’événement culture virtuel, d'éminents professeurs iraniens et étrangers, spécialistes du grand poète classique iranien, Molana, et de son maître inspirateur mystique, Chams-e Tabrizi, interviendront en ligne et donneront des conférences virtuelles. »

Chams-e Tabrizi est un mystique iranien soufi né à Tabriz en Azerbaïdjan iranien et mort en 1248. Il est responsable de l'initiation de Molana au mysticisme islamique, et a été immortalisé par le recueil de poèmes de Molana intitulé Diwan-e Chams-e Tabrizi. Originaires de l’Iran dont les poèmes ont été écrits en persan, Chams et Molana vécurent ensemble à Konya, aujourd'hui en Turquie, pendant plusieurs années.

L’œuvre de Molana est profondément marquée par sa rencontre avec celui qui deviendra son maître spirituel, dont le prénom signifie « soleil de la religion ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**