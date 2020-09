Assassinat terroriste du haut général Soleimani: l'Iran «résolu» à venger (CGRI)

" Notre promesse de venger le martyre du général Soleimani est définitive, sérieuse et certaine. M. Trump, ne doutez pas de notre vengeance, car elle est tout à fait définitive et sérieuse. Nous viserons ceux qui ont été directement ou indirectement impliqués dans le martyre du haut général Qassem Soleimani ", a promis le Commandant en chef du CGRI.

Le général de division Hossein Salami a fait ces remarques lors d'une cérémonie de l'état-major du CGRI à Téhéran.

Le général Salami a, cependant, souligné que l'Iran avait une manière équitable de riposter et cela était évident lorsque le CGRI a ciblé une base militaire américaine en Irak.

"Mais nous sommes respectables et nous prendrons notre revanche avec équité et justice", a-t-il insisté.

Le commandant en chef du CGRI faisait référence aux frappes de missiles iraniens sur la base d'Aïn al-Assad abritant les forces militaires (terroristes) américaines en Irak.

L’attaque a eu lieu en réponse à l’assassinat du général Soleimani.

Le haut général populaire iranien, héros et commandant de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme dans la région, et une figure de proue dans la lutte anti-Daech, a été pris pour cible alors qu'il était en visite officielle en Irak.

L'Iran a déjà mis en garde les Etats-Unis contre une "erreur stratégique", après que le président américain Donald Trump a menacé Téhéran à la suite d'informations non-fondées de presse faisant état d'un prétendu projet d'assassinat iranien d'une diplomate américaine. Des allégations catégoriquement rejetées par Téhéran.

