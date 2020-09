Les exportations de minéraux représentaient 20% des exportations totales de l'Iran

Selon le service des douanes iranien, au cours de la dernière année civile iranienne, le chiffre d'affaires total du commerce extérieur du pays s'est élevé à 85 milliards de dollars. Au cours de la période considérée, les exportations totales se sont élevées à 41,3 milliards de dollars.

Pendant cette période, les exportations de minerais représentaient 20% des exportations totales de l'Iran. L'année dernière, le volume des exportations du secteur minier et de l'industrie minière s'est élevé à 58,671 millions de tonnes, soit 3% de plus qu'un an plus tôt.

