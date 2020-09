Le ministre irakien des Affaires étrangères rencontre Zarif à Téhéran

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, arrivé aujourd'hui à Téhéran pour des entretiens avec des hauts fonctionnaires iraniens, a rencontré son homologue iranien Mohammad Javad Zarif au ministère des Affaires étrangères il y a quelques minutes.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzade, a informé samedi matin que le FM irakien était arrivé à Téhéran.

Il s'agit de la première visite bilatérale de Fuad Hussein en Iran depuis son entrée en fonction.

À la mi-juillet, à la tête d'une délégation de haut rang, le FM iranien s'est rendu à Bagdad pour s'entretenir séparément avec de hauts responsables irakiens dans le but de renforcer les relations Iran-Irak.

Au cours de sa visite à Bagdad, Zarif a rencontré et s'est entretenu avec son homologue irakien Fuad Hussein, le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi, le chef de l'Alliance du Fatah sur Hadi Al-Amiri, le président Barham Salih, le chef du Mouvement national de la sagesse d'Irak Seyyed Ammar al- Hakim et le chef du pouvoir judiciaire irakien Fayek Zidane sur les dernières questions régionales et internationales.

