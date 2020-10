UNESCO: Shajarian est le mythe éternel de la musique traditionnelle iranienne

Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a écrit dans un message en langue persane sur sa page Twitter: "Mohammad Reza Shajarian était le mythe et l'héritage éternels de la musique traditionnelle iranienne. Il avait reçu les médailles Picasso et Mozart de l'UNESCO pour sa créativité inégale et son engagement sans faille en faveur de la liberté de l'art."

L'ancienne ministre française de la Culture a invité les internautes via son message sur twitter à voir la vidéo d'une performance du Maître Shajarian réalisée au cours de la cérémonie où l'UNESCO lui attribue la médaille Picasso.

Le maestro Mohammad Reza Shajarian, l'artiste éminent dans le domaine du chant et de la musique traditionnelle iranienne, est décédé, jeudi 8 octobre, à l'âge de 80 ans à l'hôpital Jam de Téhéran après une longue maladie.

Mohammad Reza Shajarian, né le 23 septembre 1940 à Mashhad, était un musicien, compositeur, chanteur et calligraphe iranien. Cette figure internationale de la musique était candidat à deux prix Grammy.

Au cours de sa brillante carrière artistique, le regretté Shajarian a réussi à produire 60 albums de musique. Ce chef de la musique persane a également chanté au générique de films comme Les Amoureux, l'Abc et l'Hiver, et a donné des dizaines de concerts nationaux et internationaux.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench