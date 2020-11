Développer l'enseignement de la langue persane à l'étranger : un nouvel élan au Pakistan

Selon un rapport du groupe culturel de l’IRNA depuis la Fondation Saadi mercredi 4 novembre, Gholam-Ali Haddad Adel a tenue ces déclarations lors d'une réunion tenue pour accorder à Ehsan Khazaï, le nouveau responsable du service culturel de l’ambassade d’Iran à Islamabad, la représentation de la Fondation Saadi, au Pakistan.

« Selon l'article 4 de la charte de la Fondation Saadi, approuvés par le Conseil suprême de la Révolution culturelle d’Iran, qui confie à la Fondation la responsabilité d'enseigner et de promouvoir la langue et la littérature persanes à l'étranger, les conseillers culturels des ambassades d’Iran en poste dans les pays du monde, seront désormais nos représentants à l'étranger. À cet égard, et dans l’objectif de donner suite à la mise en œuvre de l'accord entre la Fondation Saadi et l'Organisation iranienne de la Culture et de la Communication islamiques, vous serez désigné, Excellence, comme représentant de la Fondation », a poursuivi M.Haddad Adel.

Haddad Adel a souligné la nécessité de prêter attention aux antécédents de la présence de la langue persane au Pakistan pour dire « importante » la langue persane et son éducation au Pakistan.

« La langue persane et son enseignement au Pakistan sont très importants pour nous. Cela reste une priorité pour nous, et la Fondation Saadi est prête à coopérer et à établir un partenariat bilatéral avec toutes les universités d'Islamabad », a-t-il conclu.

